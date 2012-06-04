中国称希望美方尊重中方亚太利益

路透北京6月4日电---美国国防部长帕内塔宣布，到2020年，美国多数战舰将部署到亚太地区。中国外交部周一称，希望美方尊重中国的地区利益。

中方相对温和的回应表明，尽管中美关系存在摩擦，但中方不愿与美方发生正面冲突。

当为问及美国“战略东移”计划时，中国外交部发言人刘为民称：“当前，求和平、谋合作、促发展是亚太地区的大势所趋、人心所向。”

刘为民在例行记者会上称：“各方都应该致力於维护和促进亚太的和平、稳定、发展，人为突出军事安全议程，加强军事部署、强化军事同盟不合时宜。”

帕内塔周六称，到2020年，五角大楼将把60%的美战舰部署到亚太地区，高於现在50%左右的比例。

刘为民称：“亚太是中美利益交汇最集中的地区。我们欢迎美国在亚太发挥建设性作用，也希望美方尊重包括中国在内的亚太各方利益和关切。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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