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时事要闻 | 2015年 8月 26日 星期三 10:23 BJT

美国国家安全顾问苏珊·赖斯本周访华

路透华盛顿8月25日 - 美国白宫周二称，美国国家安全顾问苏珊·赖斯将于8月28-29日访华，与中国官员磋商一系列议题。

下月中国国家主席习近平将访美，届时将与美国总统奥巴马会晤。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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