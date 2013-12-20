哈格尔：中国在南海军舰对峙中的行为“不负责任”

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透华盛顿12月19日 -美国国防部长哈格尔周四表示，在中美军舰近期在南海险些相撞事件中，中国的行为“毫无益处”且“不负责任”，称类似事件可能会加剧中美紧张关系。
哈格尔在五角大楼对记者表示：“中方在美国考本斯号(Cowpens)前面100码的地方切入，这不是一种负责任的行动。这毫无益处，且不负责任。”
中国政府周三承认，一艘中国海军军舰与一艘美国军舰在南海海域相遇。
中方称，这艘中国军舰当时正在“正常巡逻”，新华社指责美国的故意挑衅行为。但美国官员对此事的描述则完全不同。
美国官员称，美方舰船在事件中被迫采取了避让行动。
专家称，这是自2009年以来中美海军最严重的对峙事件。
哈格尔称，这种煽动性事件可能会引发对情势的“误判”。
“我们需要努力在亚太地区建立某种机制，并与中国……能够在这些问题发生时予以化解。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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