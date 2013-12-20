哈格尔：中国在南海军舰对峙中的行为“不负责任”

路透华盛顿12月19日 -美国国防部长哈格尔周四表示，在中美军舰近期在南海险些相撞事件中，中国的行为“毫无益处”且“不负责任”，称类似事件可能会加剧中美紧张关系。

哈格尔在五角大楼对记者表示：“中方在美国考本斯号(Cowpens)前面100码的地方切入，这不是一种负责任的行动。这毫无益处，且不负责任。”

中国政府周三承认，一艘中国海军军舰与一艘美国军舰在南海海域相遇。

中方称，这艘中国军舰当时正在“正常巡逻”，新华社指责美国的故意挑衅行为。但美国官员对此事的描述则完全不同。

美国官员称，美方舰船在事件中被迫采取了避让行动。

专家称，这是自2009年以来中美海军最严重的对峙事件。

哈格尔称，这种煽动性事件可能会引发对情势的“误判”。

“我们需要努力在亚太地区建立某种机制，并与中国……能够在这些问题发生时予以化解。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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