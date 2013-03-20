新加坡外长：中国领导人料专注国内 谨慎处理对外事务

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透新加坡3月19日（记者 John O'Callaghan/Kevin Lim） - 新加坡外长尚穆根周二表示，中国领导人面临诸多国内问题，他们可能在对外事务上持谨慎态度。他并称，中国军力的增长与经济崛起相呼应。
他指出，中国需要经济转型，应更多依靠消费，并须整顿环境，还要解决收入不均加剧的问题。
“中国领导层明白，他们最不希望的是为外部事务太过分心，”尚穆根在接受路透专访时表示。
经济和军事影响力的扩大令中国跻身超级大国行列，而其他国家正对中国新领导层严密审视。
尚穆根认为，中美关系将决定亚洲如何发展。近期中美在黑客攻击问题上唇枪舌剑，而中国与日本、越南和菲律宾等国存在岛屿纷争。
尚穆根指出，中国军力的发展与经济影响力的增强相符。
“中国政府既要发展经济，也要保护国家主权。”
尚穆根认为，尽管中美存在经济与军事竞争，两国“都明白合作更为重要”，因此东南亚无需在中美两国之间作出抉择。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。