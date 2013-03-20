重发-路透专访：新加坡外长称中国领导人料专注国内，谨慎处理对外事务

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路透新加坡3月19日 - 新加坡外长尚穆根周二表示，中国领导人面临诸多国内问题，他们可能在对外事务上持谨慎态度。他并称，中国军力的增长与经济崛起相呼应。

他指出，中国需要经济转型，应更多依靠消费，并须整顿环境，还要解决收入不均加剧的问题。

“中国领导层明白，他们最不希望的是为外部事务太过分心，”尚穆根在接受路透专访时表示。

经济和军事影响力的扩大令中国跻身超级大国行列，而其他国家正对中国新领导层严密审视。

尚穆根认为，中美关系将决定亚洲如何发展。近期中美在黑客攻击问题上唇枪舌剑，而中国与日本、越南和菲律宾等国存在岛屿纷争。

尚穆根指出，中国军力的发展与经济影响力的增强相符。

“中国政府既要发展经济，也要保护国家主权。”

尚穆根认为，尽管中美存在经济与军事竞争，两国“都明白合作更为重要”，因此东南亚无需在中美两国之间作出抉择。（完）