企业并购：美国政府将审查双汇收购Smithfield案的时间延长45天

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透华盛顿7月24日 - 全球最大的猪肉生产商Smithfield Foods 周三发表声明称，美国政府已决定将审查中国双汇国际收购Smithfield计划的时间额外延长45天。在声明中，该公司称有信心在2013年下半年完成交易。
总部设在维吉尼亚州的Smithfield在美国25个州和四个国家总共拥有超过46,000名员工。双汇国际以47亿美元收购该公司，将成为中国企业对美国公司的最大收购案。
两家公司于6月向美国外资审议委员会(CFIUS)提交了收购案。CFIUS是审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁的行政机构。
很多交易在30天的初步审查中就获得批准，但也有一些交易的审查需要延长45天。
“Smithfield和双汇国际仍致力于与CFIUS通力合作完成该流程，”Smithfield在一份声明中表示，证实了该公司已收到CFIUS延长审查计划的通知。
“CFIUS的流程是保密的，Smithfield和双汇国际不会对正在进行的流程进一步发表评论。两家公司还是预期交易收购在2013年下半年完成，”该公司补充道。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。