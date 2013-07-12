中美双方对斯诺登案有分歧

路透华盛顿7月11日 - 中美两国高官周四就美国国家安全局承包商前雇员斯诺登（Edward Snowden）问题发生严重分歧。斯诺登因披露美国机密监控项目而被美国指控并通缉，他上个月获准离开香港飞往俄罗斯。

美国称对中方没有将斯诺登遣送回美国表示失望。

美国副国务卿伯恩斯(William Burns)说：“北京和香港对斯诺登问题的处理方式，让我们感到失望，这影响到双方建立信任、处理难题的努力。”

中国国务委员杨洁篪则指出，香港依法行事，做法无可挑剔。

斯诺登上月从香港飞往莫斯科，据信目前仍在莫斯科机场过境区，外界揣测他可能会搭乘航班，前往拉美接受庇护，已有数个拉美国家同意对他提供庇护（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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