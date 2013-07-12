中美双方对斯诺登案有分歧

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿7月11日 - 中美两国高官周四就美国国家安全局承包商前雇员斯诺登（Edward Snowden）问题发生严重分歧。斯诺登因披露美国机密监控项目而被美国指控并通缉，他上个月获准离开香港飞往俄罗斯。
美国称对中方没有将斯诺登遣送回美国表示失望。
美国副国务卿伯恩斯(William Burns)说：“北京和香港对斯诺登问题的处理方式，让我们感到失望，这影响到双方建立信任、处理难题的努力。”
中国国务委员杨洁篪则指出，香港依法行事，做法无可挑剔。
斯诺登上月从香港飞往莫斯科，据信目前仍在莫斯科机场过境区，外界揣测他可能会搭乘航班，前往拉美接受庇护，已有数个拉美国家同意对他提供庇护（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)