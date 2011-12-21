美国太阳能行业组织反对向中国企业征惩罚性关税

路透华盛顿12月20日电---美国廉价太阳能联合会（CASE）周二敦促太阳能电池板厂商SolarWorld，撤回要求奥巴马政府对中国太阳能电池板徵收惩罚性关税的诉求。

CASE致函SolarWorld总裁Gordon Brinser称："SolarWorld寻求的苛刻关税将对美国太阳能产业带来严重破坏，将从根本上削弱我们多年来的努力。"

"以美元计，你们的诉求威胁到2012年已计划好的价值110亿美元的太阳能电力系统安装，另外还影响到准备中的600亿美元设备安装。"

CASE总裁Jigar Shah称，2006-2011年太阳能面板价格下跌40%，刺激太阳能需求增加八倍。

他在信中说："若要求政府干预、人为提高价格（效果与课征高额税收相同），只会阻碍设备规划，损失数以千计的工作机会，并损及美国能源安全，进而影响本已不稳的经济。"

Brinser则在通过电子邮件发布的声明中反驳称："这是Jigar Shah的胡言乱语，他站在中国制造商的立场上说话。Shah和这些中国企业明知道他们的违法贸易行为损及美国经济，并导致制造业数以千计的宝贵职位流失。"

CASE称其代表145个会员企业，会员企业雇员总数超过1.4万人，遍及美国20多个州。

SolarWorld是德国太阳能企业SolarWorld AGSWVG.DE的美国分公司，指控中国同业接受政府违法补贴，在美国市场低价倾销。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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