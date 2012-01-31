美国如对中国太阳能板征双反税或让数万美国人失业--报告

路透华盛顿1月30日电（记者 Doug Palmer）---美国平价太阳能联盟（CASE）在周一发布的报告中警告，其竞争联盟要求美国政府对中国制造的太阳能电池及组件加徵进口税，此举或导致美国6万多人失业。

该联盟主席基格·沙（Jigar Shah）称：“我们不允许一家公司的反华活动威胁美国太阳能业及数万名美国人的工作。”

该报告受经济咨询公司Brattle Group委托撰写。报告称，即使此举或改善美国国内太阳能制造业就业，美国整个太阳能业和其它经济领域将面临失业风险。

美国平价太阳能联盟称其代表的企业的工作岗位占到美国太阳能行业97%-98%的就业，涉及民、商用太阳能板安装及国内太阳能制造业。

SolarWorld Industries AmericaSWVG.DE是德国一家大型太阳能制造商的美国分公司，该公司对中国制造的太阳能电池和太阳能板提出起诉，要求对其徵收反倾销、反补贴关税。美国平价太阳能联盟对此强烈反对。

SolarWorld与其它六家尚不知道名字的美国太阳能企业要求，美国商务部应对其中国竞争对手徵收100%以上的惩罚性关税，以消除中国政府补贴和不公平定价对其造成的冲击。

美国商务部料将在2月14日宣布初裁决定，届时恰逢中国国家副主席习近平将与美国奥巴马总统在白宫举行会谈。

美国商务部一名官员周一称，初裁决定将推迟至3月5日公布。但美国商务部在反补贴调查中，已初步发现“情况紧急”。这意味着，如果3月5日裁定对中国太阳能企业征税，具体计算时间将追溯到去年12月初。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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