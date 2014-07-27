美国对来自中国大陆和台湾的太阳能产品征收反倾销关税

中国信托主动被动管理业务划分标准明确 利好信托业--报载
路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透华盛顿7月25日 - 美国周五对来自中国大陆和台湾的太阳能产品征收新的进口关税。之前商务部认定，在美国市场销售的太阳能板与电池价格过于低廉。
在上月实施的反补贴关税基础上，对于中国产品初步征收的反倾销关税最高达165.04%。德国太阳能产品制造商SolarWorld AG (SWVKk.DE)旗下的美国部门寻求堵住一个漏洞，使得中国厂商无法避开2012年实施的关税。
在美国周五征收新的关税之后，中国天合光能有限公司TSL.N面临的总进口关税接近30%，尚德电力STPFQ.PK接近50%。
美国商务部表示，台湾厂商面临的反倾销关税最高达44.18%，茂迪(6244.TWO)面临的税率最高。
上述新关税尚需经过确认。新关税可能加剧中美之间的紧张关系。
SolarWorld表示，对于多数公司来说，新关税将平均为47%，而在2012年案件中是31%。
该公司在美国俄勒冈州生产太阳能面板，它抱怨中国大陆厂商通过把电池生产转移到台湾，避开了上次加征的关税。
商务部将在12月15日之前做出最终决定。美国国际贸易委员会(ITC)将在1月29日之前裁定，太阳能产品进口是否危害或者可能危害美国厂商。(完)
(编译 张涛；审校 戴素萍)
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