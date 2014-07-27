美国对来自中国大陆和台湾的太阳能产品征收反倾销关税

2013年9月16日在甘肃敦煌拍到的太阳能面板。 REUTERS/Carlos Barria

路透华盛顿7月25日 - 美国周五对来自中国大陆和台湾的太阳能产品征收新的进口关税。之前商务部认定，在美国市场销售的太阳能板与电池价格过于低廉。

在上月实施的反补贴关税基础上，对于中国产品初步征收的反倾销关税最高达165.04%。德国太阳能产品制造商SolarWorld AG (SWVKk.DE)旗下的美国部门寻求堵住一个漏洞，使得中国厂商无法避开2012年实施的关税。

在美国周五征收新的关税之后，中国天合光能有限公司TSL.N面临的总进口关税接近30%，尚德电力STPFQ.PK接近50%。

美国商务部表示，台湾厂商面临的反倾销关税最高达44.18%，茂迪(6244.TWO)面临的税率最高。

上述新关税尚需经过确认。新关税可能加剧中美之间的紧张关系。

SolarWorld表示，对于多数公司来说，新关税将平均为47%，而在2012年案件中是31%。

该公司在美国俄勒冈州生产太阳能面板，它抱怨中国大陆厂商通过把电池生产转移到台湾，避开了上次加征的关税。

商务部将在12月15日之前做出最终决定。美国国际贸易委员会(ITC)将在1月29日之前裁定，太阳能产品进口是否危害或者可能危害美国厂商。(完)

(编译 张涛；审校 戴素萍)

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