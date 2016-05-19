美五角大楼称中国战机在南海拦截美军机

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月18日 - 美国五角大楼周三称，两架中国战机周二在南海上空对一架美国军机进行了“不安全的”拦截。
五角大楼声明称，这起事件发生在国际空域，当时这架美国侦察机进行“例行的美国巡逻行动”。
一周前，一艘美国军舰驶入南海永暑礁附近海域，中国军方派战机紧急升空，进行巡逻警戒。
美国总统奥巴马5月21-28日亚洲之行在即，此行将出席在日本举行的七国集团（G7）峰会，还将访问越南。
五角大楼称，美国国防部正通过军方和外交渠道处理此次拦截事件。
路透寻求中国驻美国使馆置评，后者未立即回复。
美国国防部声明中称：“过去一年里，国防部看到中国方面的行动有改善，以安全且专业的方式飞行。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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