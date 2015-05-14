克里本周末访华 或将在南海问题上对中国采取强硬态度

路透华盛顿5月13日 （记者David Brunnstrom） - 美国国务院一位高官周三称，国务卿克里本周末访华时将让中国“明确无疑地了解”华盛顿确保南海航行自由的决心。

该官员称，克里或许会警告称中国在南海争议海域填海造地可能会对地区稳定以及中美关系造成负面影响。

一名美国官员周二称，美国国防部正考虑向南海争议岛礁附近派出军舰和战机，以维护南海航行自由。

中国外交部回应称，中国对美国有关言论“表示严重关切，美方有必要予以澄清”。

美国助理国防部长大卫·希尔（David Shear）在参议院听证会上表示，美国在中国主张主权的南海区域有通行权。“我们正在积极评估填海造地的军事影响，并决定采取有效适当的行动，”他说道，但未给出细节。

前述高级国务院官员称，关于美国海军做什么或者不做什么的问题，中方在克里访华时可自由提问。

中国外交部发言人华春莹周三称：“航行自由绝不等于外国军舰、军机可以随意进入一国领海、领空。”

“我们要求有关方面谨言慎行，不得采取任何冒险和挑衅行为，维护地区和平稳定，”华春莹表示。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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