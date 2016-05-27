五角大楼称中国战机拦截美军机违反中美协议 中方另有说法

路透华盛顿5月26日（记者 Idrees Ali） - 美国国防部发言人乌尔班（Bill Urban）周四称，五角大楼认为，中国战机上周在南海上空拦截美国军机的做法违反了两国政府去年签署的一项协议。

五角大楼的结论与中国国防部在当天早些时候的说法相左。

去年，中美双方就重大军事行动相互通报机制新增“军事危机通报”附件以及海空相遇安全行为准则新增“空中相遇”附件完成正式签署。

“根据同中国的谅解备忘录以及国际民航组织（ICAO）的标准，我们对中方拦截一架我方侦察机的评估认为这样的拦截是不安全的。”乌尔班对记者称。

五角大楼称，这起事件发生在国际空域，当时这架美国军机在执行“美方例行巡逻”任务。

一位美国国防官员当时称，两架中国歼-11战机在这架美国EP-3侦察机的50英尺（15米）范围内飞行，这起事件发生在海南岛以东空域。

中国国防部新闻发言人杨宇军在周四的新闻发布会上被问及相关问题时称，中国军机依法采取了必要的、专业的应对措施。

杨宇军称，在南海海空军事安全问题上，中美签署的“海空相遇安全行为准则”只是提供了一种技术规范，而美军停止对华抵近侦察才是解决这一问题的根本途径。

乌尔班称，在本周于夏威夷举行的海上军事安全磋商机制会议上，中美政府对该拦截事件进行了讨论。“美方向中方表达了我们的关切。”（完）