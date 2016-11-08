美国初裁中国等九个国家和地区的钢板存在倾销问题

路透11月7日 - 美国商务部周一称，初步认定从奥地利、比利时、中国、法国、德国、意大利、日本、韩国以及台湾进口的某些碳素钢与合金钢定尺板(CTL)存在倾销问题。

商务部在声明中称，设定的初步反倾销税率最高为130.63%，适用于意大利一家公司。商务部表示，这项调查是根据Nucor(NUE.N)、安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)美国分公司以及SSAB AB(SSABa.ST)三家美国公司提出的投诉而进行的。

在对奥地利钢铁生产商的调查中，商务部初步裁定Voestalpine AG(VOES.VI)和其他出口商的倾销幅度为41.97%。比利时出口商的倾销幅度介于2.41-8.98%。

中国江阴兴澄特种钢铁有限公司的倾销幅度裁定为68.27%。

Dillinger France SA和Industeel France SA的倾销幅度分别为12.97%和4.26%，其他法国出口商的倾销幅度定为8.62%。

AG der Dillinger Hüttenwerke等德国钢铁出口商的倾销幅度定为6.56%。

意大利NLMK Verona SpA和Officine Tecnosider的倾销幅度分别被认定为12.53%和6.10%。拒绝参与调查的Marcegaglia SpA倾销幅度初步被认定为130.63%。其他所有意大利出口商的倾销幅度为8.34%。

初步认定日本东京制铁(5423.T)的倾销幅度为14.96%。而拒绝参与本项调查的JFE Steel Corp和Shimabun Corp被认定为48.64%，其他所有日本出口商的倾销幅度被认定为14.96%。

韩国浦项钢铁(005490.KS)的倾销幅度被认定为6.82%。

台湾尚承钢铁股份有限公司和中钢的倾销幅度分别初步定为3.51%和28%，其他台湾生产商被认定为3.51%。(完)