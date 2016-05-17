美国提高中国制冷轧钢关税 最终进口税率高达522%

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透华盛顿5月17日 - 美国周二对中国钢铁商施以重击，将进口自中国的冷轧扁钢最终进口税率提高至522%，因认定其产品在美国以低于成本价格销售，并获得不公平补贴。
美国商务部称，关税将使中国制造的冷轧扁钢产品价格提高逾五倍，这些钢品2015年的进口总量为2.723亿吨。
冷轧钢主要用于汽车车身钣件，电器、集装箱和建筑。
目前正值中美贸易关系紧张局势升级，尤其在钢铁行业，美国和欧洲生产商指控中国扭曲全球定价，称中国在内需放缓的情况下，向世界倾销过剩产量。
最早在2015年7月，美国主要生产商美国钢铁公司(United States Steel) (X.N)、AK Steel (AKS.N)、ArcelorMittal USA、Nucor (NUE.N)和Steel Dynamics (STLD.O)便发出抱怨。美国钢铁生产商表示，过去一年他们裁退了大约1.2万名美国工人。
美国商务部终裁对日本产冷轧钢征收71.35%的反倾销税，维持了最初裁决。美国去年从日本进口了1.386亿吨左右的冷轧钢。
受影响的中资企业包括宝钢(600019.SS)、鞍钢集团香港控股有限公司和本溪钢铁(集团)特殊钢有限责任公司。受影响的日资企业包括新日铁住金 (5401.T)和JFE Steel。
对于中国产冷轧钢铁进口，美国商务部维持初裁的265.79%反倾销税不变，但将反补贴税从227.29%提高至256.44%。(完)
(编译 王丽鑫/许娜；审校 李婷仪)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。