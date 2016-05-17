美国提高中国制冷轧钢关税 最终进口税率高达522%

路透华盛顿5月17日 - 美国周二对中国钢铁商施以重击，将进口自中国的冷轧扁钢最终进口税率提高至522%，因认定其产品在美国以低于成本价格销售，并获得不公平补贴。

美国商务部称，关税将使中国制造的冷轧扁钢产品价格提高逾五倍，这些钢品2015年的进口总量为2.723亿吨。

冷轧钢主要用于汽车车身钣件，电器、集装箱和建筑。

目前正值中美贸易关系紧张局势升级，尤其在钢铁行业，美国和欧洲生产商指控中国扭曲全球定价，称中国在内需放缓的情况下，向世界倾销过剩产量。

最早在2015年7月，美国主要生产商美国钢铁公司(United States Steel) (X.N)、AK Steel (AKS.N)、ArcelorMittal USA、Nucor (NUE.N)和Steel Dynamics (STLD.O)便发出抱怨。美国钢铁生产商表示，过去一年他们裁退了大约1.2万名美国工人。

美国商务部终裁对日本产冷轧钢征收71.35%的反倾销税，维持了最初裁决。美国去年从日本进口了1.386亿吨左右的冷轧钢。

受影响的中资企业包括宝钢(600019.SS)、鞍钢集团香港控股有限公司和本溪钢铁(集团)特殊钢有限责任公司。受影响的日资企业包括新日铁住金 (5401.T)和JFE Steel。

对于中国产冷轧钢铁进口，美国商务部维持初裁的265.79%反倾销税不变，但将反补贴税从227.29%提高至256.44%。(完)