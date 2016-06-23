美国ITC称中日冷轧刚进口损及美国钢铁生产商

路透华盛顿6月22日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周三表示，已经发现从中国进口冷轧钢产品正在损及美国钢铁生产商，这为征收高额反倾销关税铺平道路，并且使两国之间贸易紧张局势升温。

5月份时，美国商务部将进口自中国的冷轧扁钢最终进口税率提高至522%，并对日本产冷轧钢征收71.35%的反倾销税。

最早在2015年7月，美国主要生产商美国钢铁公司(United States Steel)(X.N)、AK Steel(AKS.N)、ArcelorMittal USAARCMTR.UL、Nucor(NUE.N)和Steel Dynamics(STLD.O)便发出抱怨。

受影响的中资企业包括鞍钢集团香港控股有限公司和本溪钢铁(集团)特殊钢有限责任公司和迁安市金宝商贸有限公司。受影响的日资企业包括新日铁住金(5401.T)和JFE Steel。(完)