美国ITC称中日冷轧刚进口损及美国钢铁生产商

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透华盛顿6月22日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周三表示，已经发现从中国进口冷轧钢产品正在损及美国钢铁生产商，这为征收高额反倾销关税铺平道路，并且使两国之间贸易紧张局势升温。
5月份时，美国商务部将进口自中国的冷轧扁钢最终进口税率提高至522%，并对日本产冷轧钢征收71.35%的反倾销税。
最早在2015年7月，美国主要生产商美国钢铁公司(United States Steel)(X.N)、AK Steel(AKS.N)、ArcelorMittal USAARCMTR.UL、Nucor(NUE.N)和Steel Dynamics(STLD.O)便发出抱怨。
受影响的中资企业包括鞍钢集团香港控股有限公司和本溪钢铁(集团)特殊钢有限责任公司和迁安市金宝商贸有限公司。受影响的日资企业包括新日铁住金(5401.T)和JFE Steel。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。