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国际财经 | 2016年 7月 13日 星期三 10:08 BJT

美国商务部认为中国制不锈钢板及钢条存在补贴行为

路透7月12日 - 美国商务部周二公布的初裁结果显示，商务部认为从中国进口的不锈钢板和钢条存在可对其课征平衡税的补贴。

3月时AK Steel Corp (AKS.N)、Allegheny Ludlum(IPO-ALGL.N)、North American Stainless和Outokumpu StainlessUSA等钢企投诉，此案系因应该诉愿而展开的调查。

商务部称初步裁定强制应诉企业太钢不锈(000825.SZ)的补贴税率为57.30%。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李婷仪)

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