美国商务部认为中国制不锈钢板及钢条存在补贴行为

特雷莎·梅将表示英国拟脱离欧盟单一市场与关税联盟--报纸
路透伦敦1月16日 - 英国每日电讯报(the Telegraph)周一报道称，首相特雷莎·梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。
路透7月12日 - 美国商务部周二公布的初裁结果显示，商务部认为从中国进口的不锈钢板和钢条存在可对其课征平衡税的补贴。
3月时AK Steel Corp (AKS.N)、Allegheny Ludlum(IPO-ALGL.N)、North American Stainless和Outokumpu StainlessUSA等钢企投诉，此案系因应该诉愿而展开的调查。
商务部称初步裁定强制应诉企业太钢不锈(000825.SZ)的补贴税率为57.30%。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透伦敦1月16日 - 英国每日电讯报(the Telegraph)周一报道称，首相特雷莎·梅的12项退欧协商优先考虑事项中，将包括脱离欧盟单一市场和关税联盟。
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透苏黎世1月16日 - 瑞士杀虫剂及种子集团先正达(Syngenta)执行长Erik Fyrwald周一表示，预计监管机构很快将批准中国化工集团公司以430亿美元收购该公司的交易。