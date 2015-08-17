中美贸易：美国认为中国输美钢架产品存在倾销和补贴行为

路透华盛顿8月17日 - 美国商务部周一称，中国在美国市场以低于公平水准的价格倾销钢制搁架产品，并向生产商提供不公正补贴。该部已采取行动，向针对此类产品征税更进一步。

商务部表示，美国海关将开始征收现金保证金，以抵消倾销差价，同时等待最终认定对美国行业造成的损害。

该部称，若损害情况认定，美国还将征收反倾销税以抵消中国的补贴。若认定未造成损害，所收保证金将会返还。

此项投诉由芝加哥的Edsal Manufacturing Co.提出，针对中国输美的家庭和企业用无螺栓钢制搁架产品。