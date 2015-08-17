中美贸易：美国认为中国输美钢架产品存在倾销和补贴行为

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透华盛顿8月17日 - 美国商务部周一称，中国在美国市场以低于公平水准的价格倾销钢制搁架产品，并向生产商提供不公正补贴。该部已采取行动，向针对此类产品征税更进一步。
商务部表示，美国海关将开始征收现金保证金，以抵消倾销差价，同时等待最终认定对美国行业造成的损害。
该部称，若损害情况认定，美国还将征收反倾销税以抵消中国的补贴。若认定未造成损害，所收保证金将会返还。
此项投诉由芝加哥的Edsal Manufacturing Co.提出，针对中国输美的家庭和企业用无螺栓钢制搁架产品。
商务部称，此类中国产品的倾销幅度最高为112.68%，补贴幅度最高为80.45%。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”