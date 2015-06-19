美国称在中美战略与经济对话中将直面与中国的分歧

路透华盛顿6月18日（记者 David Brunnstrom/Idrees Ali） - 美国周四表示，在下周的第七轮中美战略与经济对话中，美方不会“掩盖”两国之间的分歧。

美国国务院负责东亚及太平洋事务的助理国务卿拉塞尔（Daniel Russel）在媒体会上强调，中美在南海、网络安全及人权问题上的分歧，都将是美方的主要议题。这为两国在中美战略与经济对话上展开激烈交锋埋下伏笔。

拉塞尔称，网络安全问题将是贯穿本轮中美战略与经济对话的主要议题。第七轮中美战略与经济对话将于下周一到周三在美国华盛顿举行。

拉塞尔在媒体会上称，美方还将强调人权问题。

拉塞尔称，南海海事争端并非中美之间的“根本性”分歧，美国有“避免包括与中国在内的军事冲突的……坚定决心。”

但他表示，航行与飞越自由原则面临危险，海洋权利声索必须与国际法相符。

美国财政部一位官员在媒体会上称，美方还将就汇率政策向中方施压，同时不排除美国有朝一日加入由中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB)的可能性。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。