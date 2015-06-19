美国称在中美战略与经济对话中将直面与中国的分歧

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿6月18日（记者 David Brunnstrom/Idrees Ali） - 美国周四表示，在下周的第七轮中美战略与经济对话中，美方不会“掩盖”两国之间的分歧。
美国国务院负责东亚及太平洋事务的助理国务卿拉塞尔（Daniel Russel）在媒体会上强调，中美在南海、网络安全及人权问题上的分歧，都将是美方的主要议题。这为两国在中美战略与经济对话上展开激烈交锋埋下伏笔。
拉塞尔称，网络安全问题将是贯穿本轮中美战略与经济对话的主要议题。第七轮中美战略与经济对话将于下周一到周三在美国华盛顿举行。
拉塞尔在媒体会上称，美方还将强调人权问题。
拉塞尔称，南海海事争端并非中美之间的“根本性”分歧，美国有“避免包括与中国在内的军事冲突的……坚定决心。”
但他表示，航行与飞越自由原则面临危险，海洋权利声索必须与国际法相符。
美国财政部一位官员在媒体会上称，美方还将就汇率政策向中方施压，同时不排除美国有朝一日加入由中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB)的可能性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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