美军将领称中国潜艇数量超过美国

路透华盛顿2月25日 - 美国海军中将马洛伊（Joseph Mulloy）周三向美国国会议员表示，中国正在建造一些“相当惊人的潜艇”，目前拥有的柴油动力与核动力潜艇已超过美国，但马洛伊称中国潜艇的质量仍逊于美国。

分管能力与资源整合的海军作战部副部长马洛伊向美国众议院军事委员会海上力量小组委员会称，中国还扩大潜艇作业的地理区域，延长潜艇部署的时间。

“我们知道中国在进行试验，着眼于（潜艇）作业，明显是想要跻身先进潜艇俱乐部。”马洛伊向该委员会表示。

美国军方官员近几个月越来越直言不讳地谈及中国的军力发展，并出台重大举措，以在中国和俄罗斯军力迅速发展之际，继续确保美国的军事技术领先地位。

马洛伊称，中国潜艇的质量逊于美国潜艇，但中国潜艇舰队的规模已超越美国。一位发言人表示，美国海军有71艘现役潜艇。

马洛伊未谈及中国目前运行中水面舰艇数量的细节。

他称，美国军方认为中国潜艇未搭载核导弹，但认为中国一直在生产和试验核导弹。

五角大楼在提交国会的关于中国军事和安全发展的年度报告中称，中国拥有77艘水面战舰、超过60艘潜艇、55艘大中型两栖舰以及约85艘装备导弹的小型战舰。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。