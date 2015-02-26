美军将领称中国潜艇数量超过美国

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月25日 - 美国海军中将马洛伊（Joseph Mulloy）周三向美国国会议员表示，中国正在建造一些“相当惊人的潜艇”，目前拥有的柴油动力与核动力潜艇已超过美国，但马洛伊称中国潜艇的质量仍逊于美国。
分管能力与资源整合的海军作战部副部长马洛伊向美国众议院军事委员会海上力量小组委员会称，中国还扩大潜艇作业的地理区域，延长潜艇部署的时间。
“我们知道中国在进行试验，着眼于（潜艇）作业，明显是想要跻身先进潜艇俱乐部。”马洛伊向该委员会表示。
美国军方官员近几个月越来越直言不讳地谈及中国的军力发展，并出台重大举措，以在中国和俄罗斯军力迅速发展之际，继续确保美国的军事技术领先地位。
马洛伊称，中国潜艇的质量逊于美国潜艇，但中国潜艇舰队的规模已超越美国。一位发言人表示，美国海军有71艘现役潜艇。
马洛伊未谈及中国目前运行中水面舰艇数量的细节。
他称，美国军方认为中国潜艇未搭载核导弹，但认为中国一直在生产和试验核导弹。
五角大楼在提交国会的关于中国军事和安全发展的年度报告中称，中国拥有77艘水面战舰、超过60艘潜艇、55艘大中型两栖舰以及约85艘装备导弹的小型战舰。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-