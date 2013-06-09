奥巴马欢迎中国和平崛起 习近平希望双方深化合作

南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透美国加州6月7日 - 美国总统奥巴马周五表示，他乐意看到中国的“和平崛起”，中美两国都希望加强合作关系。两国元首当天在被称为“阳光之乡”的安纳伯格庄园开始了为期两天的会晤。
奥巴马称，希望与中国在网络安全问题上共同作出努力。网络安全问题令两国关系出现摩擦。
习近平表示希望深化合作关系，并称中美能够建立新型“大国”关系。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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路透北京4月1日 - 中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。