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时事要闻 | 2013年 6月 9日 星期日 11:16 BJT

奥巴马欢迎中国和平崛起 习近平希望双方深化合作

路透美国加州6月7日 - 美国总统奥巴马周五表示，他乐意看到中国的“和平崛起”，中美两国都希望加强合作关系。两国元首当天在被称为“阳光之乡”的安纳伯格庄园开始了为期两天的会晤。

奥巴马称，希望与中国在网络安全问题上共同作出努力。网络安全问题令两国关系出现摩擦。

习近平表示希望深化合作关系，并称中美能够建立新型“大国”关系。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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