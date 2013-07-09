中国政经：中美战略与经济对话或是将探讨中国改革细节的机会

**“新型大国关系”**

第二位美国经济官员提到了中国央行的决议，中国央行为控制债务刺激型经济的扩张，在上月听任流动性紧张将短期利率推至纪录高位。

“我认为中国央行过去几周延迟向银行间市场注入流动性的做法是向市场人士发出的一种信号，要求他们更加自律，在作出贷款决定时更加谨慎，”该官员称。

“我认为，这是他们为迈向更富效率和更加市场化的金融体系而采取的举措之一，”他并称。

美国的多数中国问题专家认为，只有在今年秋季共产党全体大会召开后，中国政府才能拿出让经济恢复平衡的改革计划细节，帮助经济摆脱对投资的严重依赖，转而更多依靠消费的拉动。

一位战略方面的美国官员称，美方也在寻求了解中国不断呼吁的“新型大国关系”背后的具体思路--这是习近平上月与奥巴马在加利福尼亚州非正式会晤中的提法。

“如果要建立新型关系，我们希望看到的是更为具体的合作，”第三位美国官员称。