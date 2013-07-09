中国政经：中美战略与经济对话或是将探讨中国改革细节的机会

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
**“新型大国关系”**
第二位美国经济官员提到了中国央行的决议，中国央行为控制债务刺激型经济的扩张，在上月听任流动性紧张将短期利率推至纪录高位。
“我认为中国央行过去几周延迟向银行间市场注入流动性的做法是向市场人士发出的一种信号，要求他们更加自律，在作出贷款决定时更加谨慎，”该官员称。
“我认为，这是他们为迈向更富效率和更加市场化的金融体系而采取的举措之一，”他并称。
美国的多数中国问题专家认为，只有在今年秋季共产党全体大会召开后，中国政府才能拿出让经济恢复平衡的改革计划细节，帮助经济摆脱对投资的严重依赖，转而更多依靠消费的拉动。
一位战略方面的美国官员称，美方也在寻求了解中国不断呼吁的“新型大国关系”背后的具体思路--这是习近平上月与奥巴马在加利福尼亚州非正式会晤中的提法。
“如果要建立新型关系，我们希望看到的是更为具体的合作，”第三位美国官员称。
“在我们看来，关键是寻找途径，双方建立起信任，这样才能真正实现我们的愿望，”他称。(完) (编译 张明均/石冠兰 审校 郑茵)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。