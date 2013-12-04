华为将参与韩国无线网络项目 美国议员深表担忧

路透华盛顿12月3日 -有媒体报道称中国华为获准参与韩国一无线网络建设项目，美国参议院外交关系委员会主席和参议院情报委员会主席对此深表担忧。

据媒体报道，华为被选为LG(003550.KS)分公司LG U+一项目的分包商，这是一个宽带网络建设项目。

美国参议院外交关系委员会主席梅南德兹(Robert Menendez)和参议院情报委员会主席范斯坦(DianneFeinstein)称，相关报道令人担忧，因美国与韩国之间有紧密的安全同盟关系。

二人致信国防部长哈格尔、国务卿克里以及国家情报总监克拉珀（JamesClapper），信中称：“要保证该重要安全同盟关系的有效运行，维持电信基础设施的完整性至关重要。”

这封信的所署日期是11月27日，路透周二获得信件内容。美国副总统拜登本周访问亚洲，行程覆盖日本、中国和韩国。

这两名议员表示，非常希望了解政府官员对华为加入韩国项目所构成的威胁以及安全风险的评估，以及美韩政府围绕该项目针对网络安全重要性的讨论。

美国一名政府高官不愿谈论美韩之间磋商的细节，但称：“我们确实对华为存在顾虑。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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