华为将参与韩国无线网络项目，美国议员深表担忧

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月3日 - 有媒体报道称中国华为获准参与韩国一无线网络建设项目，美国参议院外交关系委员会主席和参议院情报委员会主席对此深表担忧。
据媒体报道，华为被选为LG 分公司LG U+一项目的分包商，这是一个宽带网络建设项目。
美国参议院外交关系委员会主席梅南德兹(Robert Menendez)和参议院情报委员会主席范斯坦(Dianne Feinstein)称，相关报道令人担忧，因美国与韩国之间有紧密的安全同盟关系。
二人致信国防部长哈格尔、国务卿克里以及国家情报总监克拉珀（James Clapper），信中称：“要保证该重要安全同盟关系的有效运行，维持电信基础设施的完整性至关重要。”
这封信的所署日期是11月27日，路透周二获得信件内容。美国副总统拜登本周访问亚洲，行程覆盖日本、中国和韩国。
这两名议员表示，非常希望了解政府官员对华为加入韩国项目所构成的威胁以及安全风险的评估，以及美韩政府围绕该项目针对网络安全重要性的讨论。
美国一名政府高官不愿谈论美韩之间磋商的细节，但称：“我们确实对华为存在顾虑。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。
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路透东京4月10日 - 日本财务省周一公布数据显示，2月经常帐盈余为2.81万亿日圆(252.6亿美元)，为2016年3月以来最大盈余。