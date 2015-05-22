天津大学否认美方针对本校学者的经济间谍罪指控

路透北京5月21日 - 天津大学周四否认美国针对该校三名教授的间谍罪指控。美国司法部周二宣布以经济间谍罪起诉六名中国公民，其中有三人受聘在天津大学工作。

《中国青年报》网站报导称，天津大学对美方指控表示愤慨并坚决否认。该校指出，此事本是技术纠纷，但将教授的科学研究无限“政治化”，甚至上升到“经济间谍”的程度，必将损害正常的学术交往。

5月16日，天津大学教授、36岁的张浩从中国乘飞机抵达洛杉矶后被捕。另外5人据信在中国。

张浩及天津大学的另外两名教授被控从美国芯片制造商安华高科技（Avago Technologies）(AVGO.O)和Skyworks Solutions (SWKS.O)窃取源代码和其它专有信息。这三人中，张浩和另外一人曾分别在这两家公司就职。

天津大学表示，学校高度重视学术道德建设，对学术不端行为采取零容忍态度。校方表示对于任何无端的指责和侵害学校声誉的行为予以强烈谴责，并保留运用法律手段维护校誉的权利。

天津大学还表示将继续密切关注事件发展，并会为张浩及其在美家属提供必要的人道和法律援助。

中国官媒呼吁中国政府和有关机构对美国涉华人间谍案做出及时、必要的反应，称美国对中国的警惕似已风声鹤唳。

中国外交部发言人周三在例行记者会上被问及此事时称，中国政府对有关事态严重关切，正进一步了解有关情况。中国政府将会确保中国公民在中美人员交往中的正当权益不受损害。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路

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