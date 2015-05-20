美国以经济间谍罪起诉六名中国公民 刑期或高达50年

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月19日 （记者 Lindsay Dunsmuir） - 美国司法部周二称，美国政府以经济间谍罪起诉六名中国公民，称他们从两家美国公司窃取商业机密。这两家公司开发的技术常被用于军事系统。

这是多年来美国政府第三次起诉代表中国进行的经济间谍活动，预示着美国正日渐聚焦于这个被美国认为的首要国家安全关切。

美国司法部在声明中称，其中一名嫌疑人为张浩（音），36岁，周六从中国飞抵洛杉矶时被捕。其他五名嫌疑人据信还在中国。

张浩和其他两名天津大学的教授被控从芯片制造商安华高科技（Avago Technologies） 和思佳讯（Skyworks Solutions） 窃取源代码和其他专有信息。三人中有两人曾受雇于这两家美国企业。

检方称，思佳讯前雇员张浩和其他人利用从这些美国公司窃取的商业机密，在天津成立了诺思（天津）微系统有限公司（ROFS Microsystems）。

若罪名成立，这些被告或面临高达50年的刑期。

美国国务院发言人拉特基（Jeff Rathke）在记者会上表示，美国致力于保护美国企业的商业机密。

思佳讯和安华高科技未立即回应置评请求。（完）