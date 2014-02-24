奥巴马会见达赖，中方提出严正交涉

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿/北京2月21日 - 美国总统奥巴马周五低调会见达赖，中国政府责问为何白宫罔顾中方关于此举将损害中美关系的警告。

中国外交部副部长张业遂周五晚紧急召见美国驻华使馆临时代办康达（Daniel Kritenbrink），就奥巴马不顾中方强烈反对、会见达赖向美方提出严正交涉。

中国政府称达赖试图通过暴力搞“藏独”，达赖则称只希望实现西藏真正自治，否认支持暴力。

奥巴马与达赖周五进行了约一小时的会面。白宫称，奥巴马重申支持西藏独特的宗教、文化和语言传统以及藏人人权。

白宫声明中称，奥巴马表示不支持“藏独”，达赖也表示不寻求“藏独”。

但被问及是否担心中方反应时，白宫避而不谈。

“我们致力于与中国发展建设性关系，在这种关系下共同解决地区性和全球性问题，”白宫发言人卡尼在例行记者会上说。他还指出，奥巴马与之前的其他美国总统以前也曾会见过达赖。

据中国外交部网站声明，张业遂称，美方这一错误行为严重干涉中国内政，严重违反美方不支持“藏独”的承诺，严重违反国际关系基本准则，严重损害中美关系，也将损害美国自身利益。

张业遂并表示：“美方必须以实际行动取信于中国政府和中国人民。”

鲍卡斯（Max Baucus,）周五在美国副总统拜登主持的仪式上正式宣誓就任驻华大使，此次围绕奥巴马会见达赖的争议，是他将面临的诸多挑战之一。（完）