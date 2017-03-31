美国贸易壁垒报告抨击中国工业产能过剩及强制技术转让

路透华盛顿3月31日 - 美国政府周五发布报告，抨击中国一系列贸易问题，从由来已久的工业产能过剩到强制技术转让，以及长期禁止美国牛肉和电子支付服务。

美国贸易代表办公室(USTR)发布的年度贸易壁垒清单，为下周中国国家主席习近平和美国总统特朗普在佛罗里达的首次面对面会晤设定了更多可能产生摩擦的领域。

美国商务部长罗斯周五在被问及对此次会晤的期望时，对FOX NEWS表示：“我希望会谈的结果是承诺开始遵守规则，承诺合作帮助减少我们的贸易赤字。”

由白宫控制的美国贸易代表办公室指出，中国政府的产业政策和对钢铁铝等产业的金融支持，导致了生产过剩及大量出口，扭曲了全球市场并打压了竞争对手。

“尽管中国已经开始采取措施解决钢铁产能过剩的问题，但迄今这些措施尚不足够，而中国对铝等其他产业采取的措施甚至更少。”

美国高级贸易官员称，总统特朗普将在周五签署行政令，旨在确定造成美国大规模贸易逆差的滥用行为，打击不对进口商品反倾销税及反补贴税进行支付的做法。行政令强调去年中国作为美国7,340亿美元商品贸易逆差最大贡献国的地位。

贸易壁垒报告指出，中国还利用一系列的网络安全限制，来帮助达到以本国生产的版本来替代外国信息和通讯技术产品和服务的长期目标。

USTR还指责中国利用各种措施强制将外国技术转让给中国企业，包括使用外国知识产权(IP)或没有在中国进行研究或生产的企业就不能获得金融或监管的批准。(完)