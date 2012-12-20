美官员寄望中美谈判取得渐进式进展

路透华盛顿12月19日（记者 Doug Palmer） - 美国农业部长维尔萨克（Tom Vilsack）称，美国预计周三与中国进行的高层谈判在农业贸易问题方面只能取得“渐进式”进展。

“我们有望取得一些进展，不过是渐进式的。虽然缓慢但确实会有进展。”维尔萨克对记者说道。

周三中美商贸联委会举行会议。近来美国一直在敦促中国放松对美国肉类和园艺产品的进口限制，认为这些限制不科学。

“还有生物科技和监管程序问题。我们希望到会议结束时，我们能够在一些方面取得进展。”维尔萨克说。他说的监管问题指的是中国迟迟不批准新的转基因作物种类。

美国商会官员沃特曼（Jamie Waterman）称，农业是令人担心的关键所在，另外还有市场准入壁垒、知识产权保护和政府采购等。

他认为，在农业方面，“一年左右没有批准产品很令人担忧，也可能对中国构成挑战。”

美国还要求中国加大力度，打击盗版和伪造美国产品的行为，并结束某些歧视外国企业或要求他们在中国开展业务时转让技术的政策。

“我们谨慎乐观地认为，至少在某些方面会取得进展。”沃特曼称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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