美国称中国政府干预经济令人忧心

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透华盛顿11月30日电（记者 Doug Palmer）---中国加入世界贸易组织（WTO）10周年之际，美国周三批评中国自由市场改革倒退、国家加强对经济控制。
美国驻世贸组织代表庞克（Michael Punke）在日内瓦称："中国越来越倾向国家资本主义，未继续本着加入世贸组织的初衷，向经济改革的目标继续迈进。"
"这种情况令人担忧，美国呼吁中国政府重新考虑其发展道路。"中国於2001年12月11日正式加入世贸。
美国总统奥巴马近期措辞强硬，称希望中国行事更像"成年人"，中国则表示将坚决对抗美国在绿色产业采取的贸易保护主义。
中国国防部周三抨击美澳扩大军事同盟，称此举是冷战思维的体现，不利於增进地区国家的互信与合作。
中国"入世"10年，已超越日本，成为仅次于美国的全球第二大经济体，对美国全球领导地位构成挑战。而不得人心的伊拉克战争以及庞大政府负债，本已令美国地位受损。
庞克称，中国"入世"头五年的改革"令人印象深刻"，中国遵照全球规则调整相关法规，这推动了对外贸易的发展。
但庞克指出："中国加入世贸10年的总体情况仍较为复杂，因过去五年，中国加强政府对经济的干预，这种趋势令人忧心。"
"与中国之间的贸易摩擦，在越来越多的情况下都与中国的行业政策有关，这些政策扭曲贸易规则，保护中国国企和国内产业。"（完）
编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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