美国贸易组织呼吁美中合作应对网络攻击

路透华盛顿2月4日（记者 Doug Palmer） - 美中贸易委员会会长傅强恩（John Frisbie）周一称，美国企业希望美国和中国政府合作应对网络攻击问题。该问题日益增多并可能危害两国贸易关系。

“我们只想说，（两国）政府到了该合作应对此事的时候了，”傅强恩在发布该委员会2013年优先任务的记者会上说。“我们知道，企业一直都是（网络攻击）的目标，这些企业的全球系统面临被入侵的威胁。”

近日来，《纽约时报》、《华尔街日报》及《华盛顿邮报》一直抱怨遭到大规模网络攻击，攻击源头据信在中国。

傅强恩并没有将这些网络攻击完全归咎于中国，但指出若不加以应对，“可能危害（美中）建设性的贸易关系”。

“我们说的是一个正在变得日益严重的问题。不论攻击源头在哪儿，我们希望两国政府试着合作应对此事，我们将鼓励他们今年……做此事，”他说道。

傅强恩还敦促美中政府考虑每年定期举行两国领导人峰会。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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