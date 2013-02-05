美国贸易组织呼吁美中合作应对网络攻击

美股小涨 投资者在习特会前感到不安
路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。
路透华盛顿2月4日（记者 Doug Palmer） - 美中贸易委员会会长傅强恩（John Frisbie）周一称，美国企业希望美国和中国政府合作应对网络攻击问题。该问题日益增多并可能危害两国贸易关系。
“我们只想说，（两国）政府到了该合作应对此事的时候了，”傅强恩在发布该委员会2013年优先任务的记者会上说。“我们知道，企业一直都是（网络攻击）的目标，这些企业的全球系统面临被入侵的威胁。”
近日来，《纽约时报》、《华尔街日报》及《华盛顿邮报》一直抱怨遭到大规模网络攻击，攻击源头据信在中国。
傅强恩并没有将这些网络攻击完全归咎于中国，但指出若不加以应对，“可能危害（美中）建设性的贸易关系”。
“我们说的是一个正在变得日益严重的问题。不论攻击源头在哪儿，我们希望两国政府试着合作应对此事，我们将鼓励他们今年……做此事，”他说道。
傅强恩还敦促美中政府考虑每年定期举行两国领导人峰会。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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