焦点：中美达成贸易协议 美信用卡公司和液化气出口商等可能受益

路透纽约5月12日 - 中美达成贸易协议之后，美国牛肉企业、信用卡公司和液化天然气出口商成为潜在受益者。

周四晚间协议公布后，美股最初反应相对平静。该协议是美国降低对中国贸易逆差的部分行动。

协议列出的一项行动是，中国同意在7月16日之前发布指导方针，允许美国全资的卡支付服务供应商“开始申请许可证”。

Visa(V.N)股价收高0.68%，万事达卡(MA.N)小幅收高0.51%，全球支付网络运营商最终能否进入中国市场仍不确定。美国运通(American Express) (AXP.N)下跌0.55%。

根据协议，外资企业还将可以在中国提供信用评级服务，这是上月开始的100日贸易谈判的初步结果。

评级机构穆迪(MCO.N)股价周五收跌0.7%，标普全球评级(SPGI.N)跌0.5%。

美国还暗示渴望出口更多液化天然气(LNG)，称中国可以与美国供应商协商各种形式的合约。

LNG企业Cheniere Energy(LNG.A)收涨3.3%。Cheniere周五表示，已经与中国国有企业就增加向中国出口美国LNG进行了广泛的谈判。

多元化能源企业Sempra Energy(SRE.N)正在修建一个LNG出口终端，该公司股价收涨0.2%。

“该协议将美国这个增长最快的LNG供应商，与中国这个最大的LNG增长市场连接在一起，”咨询公司Wood Mackenzie全球天然气和LNG研究主管Massimo Di-Odoardo说。

协议还要求中国在7月16日之前，向两家合格的美国金融机构颁发债券承销和结算执照。

尚不清楚这两家机构的名称，不过摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)最近都在中国获得了其他的监管批准。摩根大通2月称，已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照。摩根士丹利获准将对中国证券合资企业持股提高至49%。[nL4S1FR2K2][nL4S1F624M]

这两家银行的发言人没有立即回复置评请求。

摩根大通股价跌0.5%，摩根士丹利股价下挫1%。

**并非对所有人来说都是好消息**

根据美国商务部宣布的协议，双方还确定了需要在100日内付出更多努力予以解决和取得进展的其他问题。

比如，协议没有任何与美国钢铁业相关的内容，而特朗普总统一直在推动钢铁业繁荣。

美国钢铁公司(United States Steel)(X.N)在特朗普当选之后冲高回落，周五挫跌1.9%。纽克(Nucor)(NUE.N)股价下滑0.3%。

贸易协议对美国食品生产企业而言喜忧参半。中国将不晚于7月16日放开美国牛肉进口，而美国将公布拟议规则，允许中国熟制禽肉进入美国市场。

泰森食品(Tyson Foods)(TSN.N)股价涨0.8%，美国第二大鸡肉生产商Pilgrims Pride(PPC.O)股价挫跌1.3%。

美国商务部关于会谈初步结果的新闻稿全文请参见：here

(完)