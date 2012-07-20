美国国际贸易委员会批准对从中奥进口的黄原胶展开反倾销调查

路透华盛顿7月19日电---美国国际贸易委员会（U.S. International Trade Commission）周四批准对从中国和奥地利进口的黄原胶（xanthan gum）展开反倾销调查。

该委员会认为，有合理的理由证明中奥黄原胶以不公平低价输美，已对美国生产商的利益造成损害。

位於乔治亚州亚特兰大的黄原胶生产商CP Kelco要求，美国商务部应对从奥地利和中国进口的黄原胶分别徵收145%和154%的反倾销税。

预计美国商务部将於11月宣布初裁结果。

2011年，美国从奥地利进口了2,520万美元的黄原胶及相关产品，从中国进口了6,400万美元产品。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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