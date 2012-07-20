美国国际贸易委员会批准对从中奥进口的黄原胶展开反倾销调查

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透华盛顿7月19日电---美国国际贸易委员会（U.S. International Trade Commission）周四批准对从中国和奥地利进口的黄原胶（xanthan gum）展开反倾销调查。
该委员会认为，有合理的理由证明中奥黄原胶以不公平低价输美，已对美国生产商的利益造成损害。
位於乔治亚州亚特兰大的黄原胶生产商CP Kelco要求，美国商务部应对从奥地利和中国进口的黄原胶分别徵收145%和154%的反倾销税。
预计美国商务部将於11月宣布初裁结果。
2011年，美国从奥地利进口了2,520万美元的黄原胶及相关产品，从中国进口了6,400万美元产品。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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