美国对APEC达成绿色产品减税协议持乐观看法

路透华盛顿7月31日电（记者 Doug Palmer）---美国副贸易代表马兰提斯（Demetrios Marantis）周二表示，尽管美中在蓬勃发展的可再生能源贸易领域存在摩擦，但美方对该国与中国及其他亚太国家达成一项降低绿色技术产品关税的协议持乐观态度。

“我觉得，我们正朝该方向推进，”马兰提斯说。

去年11月，美国总统奥巴马同亚太经合组织（APEC）其他成员国的领导人达成共识，同意到2015年底时将一系列环保产品的关税调降至5%或是更低。

亚太经合组织成员国目前正在就调降关税涵盖哪些产品进行磋商，并希望9月初在俄罗斯符拉迪沃斯托克（Vladivostok）召开下一次领导人峰会时达成协议。

今年6月在俄罗斯喀山（Kazan）召开的亚太经合组织贸易部长会议上，有七个成员国没有提交计划调降关税的绿色技术产品名单，中国也是其中之一，此举引发外界担心该组织可能无法就此达成协议。

马兰提斯在接受采访时称，谈判代表此後取得了进一步进展，包括上周在墨西哥城的谈判。

当被问及是否期待在符拉迪沃斯托克会议上达成任何足以推动更多贸易的协议时，他说：“显然，我们想确保这份名单是可信的，能反映所有21个经济体的优先任务。”

对於美中就太阳能和风能产品的摩擦会破坏亚太经合组织环保产品减税计划的看法，马兰提斯予以驳斥，并称这是“完全独立的问题”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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