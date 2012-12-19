美国对中国输美风电产品征收双反关税

路透华盛顿12月18日(记者 Doug Palmer) - 美国周二裁定对中国输美应用级风塔征收惩罚性关税。美国认为这些风电产品以不公平地低价进入美国。

美国商务部当日发布公告称，将对中国输美应用级风塔征收44.99%-70.63%的反倾销税和21.86%-34.81%的反补贴税。

美国商务部还对产自越南的风塔征收51.40%-58.49%的反倾销税。

此举也是中美两国就美国从中国进口节能技术的最新冲突。中国国务院副总理王岐山近期率团前往华盛顿出席第23届中美商贸联合会。

王岐山周二晚间出席了美国贸易代表柯克和代理商务部长布兰克（Rebecca Blank）主持的晚宴，并将在周四上午会见美国财长盖特纳(Timothy Geithner)。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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