美国称中国同意取消金属农业纺织等七大行业出口补贴

路透华盛顿4月14日 - 美国贸易代表周四表示，中国已经同意取消从金属到农业和纺织业等一系列产品备受争议的出口补贴。

美国贸易代表办公室(USTR)表示，中国已经同意结束“示范基地-公共服务平台”计划。该计划为七大经济领域的中国企业提供出口补贴。

这是中国政府为减少同美国在钢铁、农产品、科技和金融业等一系列行业的贸易摩擦上迈出的一步。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，中国取消了一些出口补贴显示政策制定者实施改革和遵守国际贸易规则的决心。

约一年前，美国就中国的上述贴计划向世界贸易组织(WTO)提出申诉，指该计划“为大量中国制造商和生产商提供了不公平的、被禁止的出口补贴。”

“今日达成的协议解决了补贴计划的所有要素，”美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)对记者表示，“协议还确保了必要的透明度，为我们密切监测，证实协议条款是否被履行奠定了坚实的基础。”

美国贸易代表办公室称，在该计划下获得补贴的中国产业包括纺织业、轻工业、特种化工、医疗产品、五金建材、农业、新材料和包括特种钢和铝产品的金属行业等。

钢铁行业备受关注，因中国的过剩产能压制了美国供应商。但一位了解协议的消息人士表示，协议不够全面，对美国的钢铁行业没有太大帮助，因协议针对的只是特种产品。(完)