美国称中国同意取消金属农业纺织等七大行业出口补贴

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透华盛顿4月14日 - 美国贸易代表周四表示，中国已经同意取消从金属到农业和纺织业等一系列产品备受争议的出口补贴。
美国贸易代表办公室(USTR)表示，中国已经同意结束“示范基地-公共服务平台”计划。该计划为七大经济领域的中国企业提供出口补贴。
这是中国政府为减少同美国在钢铁、农产品、科技和金融业等一系列行业的贸易摩擦上迈出的一步。
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，中国取消了一些出口补贴显示政策制定者实施改革和遵守国际贸易规则的决心。
约一年前，美国就中国的上述贴计划向世界贸易组织(WTO)提出申诉，指该计划“为大量中国制造商和生产商提供了不公平的、被禁止的出口补贴。”
“今日达成的协议解决了补贴计划的所有要素，”美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)对记者表示，“协议还确保了必要的透明度，为我们密切监测，证实协议条款是否被履行奠定了坚实的基础。”
美国贸易代表办公室称，在该计划下获得补贴的中国产业包括纺织业、轻工业、特种化工、医疗产品、五金建材、农业、新材料和包括特种钢和铝产品的金属行业等。
钢铁行业备受关注，因中国的过剩产能压制了美国供应商。但一位了解协议的消息人士表示，协议不够全面，对美国的钢铁行业没有太大帮助，因协议针对的只是特种产品。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。