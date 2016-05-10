美国在WTO再次挑战中国的肉鸡反倾销税

消息人士称三胞集团发起娱乐业并购基金 规模为4.35亿美元
路透香港1月18日 - 两名消息人士称，中国大型企业三胞集团正在发起一个规模为30亿元人民币(4.35亿美元)的基金，用于收购最多150家国内电影院线，押注中国蓬勃增长的电影市场。
路透华盛顿5月10日 - 奥巴马政府周二在世界贸易组织(WTO)向中国针对美国肉鸡产品征收的反倾销税发起新的挑战，希望给这场旷日持久的贸易争端划上句号。
美国贸易代表(USTR)办公室指出，由于中国计算的美国肉鸡生产成本不正确，因此所实施的反倾销和反补贴税违反WTO原则。
USTR称，中国也没有进行公开透明的调查，因此得出的结论称美国肉鸡出口损害了中国生产商的利益违反了WTO原则。
这是奥巴马政府在WTO对中国发起的第12次挑战，对于中国征收的肉鸡反倾销税则是第二次。中国2010年对美国肉鸡产品征收最高105.4%的反倾销税和最高30.3%的反补贴税。
当前正值中美贸易紧张关系日益升高之际，因中国经济放缓，大量产品出口至全球市场。
过去几周，美国钢铁及铝产商已向美国商务部及国际贸易委员会(ITC)提出数宗重大反倾销申诉，抗议中国倾销。
“今日的行动是针对中国向美国的肉鸡出口产品课征不合理税率，”美国贸易代表弗罗曼在声明稿中表示。
先前美国指称中国向美国肉鸡产品课征的关税违反WTO规定，获得WTO认同后，中国在2014年重新检讨并调降关税。目前的反倾销关税最高为73.3%，反补贴税最高4.2%。
但美国贸易代表署表示，认为中国修改后的关税仍不符合WTO规定。(完)
(编译 李春喜/蔡美珍；审校 张明钧/张若琪)
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