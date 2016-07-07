美贸易代表称中国提出的负面清单仍有不足 英国或加入TPP

路透华盛顿7月6日 - 美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周三表示，中国在双边投资谈判中拿出的最新提议“距离可以接受还很远，”但承诺将与中国政府继续接触。

弗罗曼接受彭博电视访问时还称，英国一旦脱离欧盟，有可能加入由美日领导的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

弗罗曼指出，中国上月提出暂缓对美国投资开放的行业“负面清单”，是中方为解决开放经济过程中的难题而作出的“切实努力”。

“它距离可以让我们接受还很远，但我们将继续与中方接触，向他们强调需要采取哪些措施，不光是针对负面清单，也包括为达成高标准的协议而需要遵守纪律，”弗罗曼在一次投资银行会议上表示。

对于英国公投退出欧盟，弗罗曼表示，这不会减慢美国与欧盟关于跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)的谈判。

他说，“在英国与欧盟的关系尘埃落定之前”，美国很难考虑与英国谈判单独的贸易协议。他并称，这很大程度上取决于英国是否力求在监管和关税方面享有完全主权。

“我们当然希望竭尽全力加深与英国和欧盟的关系，最终的结果可能是，英国在TTIP达成时加入，”弗罗曼说。“我甚至听到一些人暗示，英国可能加入跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。”

他说，英国加入正在等待国会批准的TPP，是正在流传的英美新型贸易关系的“多个设想”之一。12个TPP国家的经济产出大约占全球的40%。(完)