中美关系：美国敦促中国阻止猖獗的商业机密窃取行为

路透华盛顿5月1日 - 美国贸易代表办公室(USTR)周三抨击中国未能阻止窃取美国商业机密的猖獗行为，此为华府对该问题感到不满的最新迹象。商业机密为美国经济强大的命脉。

USTR在其年度报告表示，“不只是中国内部一再发生窃取行为，就连中国外部也有为了中国企业的利益而进行窃取。”这份报告主要是检讨在保护美国智慧财产权上纪录最差的国家。

报告称，“美国已强烈敦促中国政府采取严厉举措来终结这些行动，严加调查并起诉透过网路及传统方式窃取商业机密者，来进一步阻止这类行动。”

两位民主党高层近来敦促USTR利用年度智慧财产权报告，把中国列为窃取商业机密的优先检讨国家。

此举将会启动一个程序，如果美国的关切未获解决，就可能导致对中国商品实施制裁。

USTR未采取这样的行动。但一位不愿具名的美国贸易高官表示，这仍是一个选项，而且有可能会向世界贸易组识(WTO)申诉。

“我们仍会在现在及未来动用各种适合的贸易政策工具，以期在这个问题上得到管理当局的回应，”该名官员表示。

另一方面，USTR报告指控中国政府未能认真看待这个问题。

“情况可能会恶化，只要这些窃取行为和受惠情况持续，且未受到惩处，其与受害者之间的不公平竞争关系就会更常发生。”

“中国当局经常把这种商业机密窃取案视为一般的商业纠纷，而不是视为严重违法的行为，”该报告表示。 (完)

编译 戴素萍 审校 张荻

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