中美关系：美国敦促中国阻止猖獗的商业机密窃取行为

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透华盛顿5月1日 - 美国贸易代表办公室(USTR)周三抨击中国未能阻止窃取美国商业机密的猖獗行为，此为华府对该问题感到不满的最新迹象。商业机密为美国经济强大的命脉。
USTR在其年度报告表示，“不只是中国内部一再发生窃取行为，就连中国外部也有为了中国企业的利益而进行窃取。”这份报告主要是检讨在保护美国智慧财产权上纪录最差的国家。
报告称，“美国已强烈敦促中国政府采取严厉举措来终结这些行动，严加调查并起诉透过网路及传统方式窃取商业机密者，来进一步阻止这类行动。”
两位民主党高层近来敦促USTR利用年度智慧财产权报告，把中国列为窃取商业机密的优先检讨国家。
此举将会启动一个程序，如果美国的关切未获解决，就可能导致对中国商品实施制裁。
USTR未采取这样的行动。但一位不愿具名的美国贸易高官表示，这仍是一个选项，而且有可能会向世界贸易组识(WTO)申诉。
“我们仍会在现在及未来动用各种适合的贸易政策工具，以期在这个问题上得到管理当局的回应，”该名官员表示。
另一方面，USTR报告指控中国政府未能认真看待这个问题。
“情况可能会恶化，只要这些窃取行为和受惠情况持续，且未受到惩处，其与受害者之间的不公平竞争关系就会更常发生。”
“中国当局经常把这种商业机密窃取案视为一般的商业纠纷，而不是视为严重违法的行为，”该报告表示。 (完)
编译 戴素萍 审校 张荻
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路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。