美国发布年度贸易壁垒报告 抨击中国重工业产能过剩

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月31日 - 美国周四发布的报告中批评中国政府对钢铁和铝等重工业的支持，并称由此导致的生产过剩扰乱市场，并导致美国就业岗位流失。

美国贸易代表办公室发布的《关于外贸壁垒的国家贸易评估报告》中称，尽管2015年需求下滑，中国的国有企业仍继续新增产能。

“中国政府的做法以及对钢铁和铝等制造业提供的财政支持，导致中国出现大量过剩产能，由此引发的生产过剩扰乱全球市场，损害美国制造商，并殃及美国以及加拿大和墨西哥等国家的就业者。”报告中称。

报告称，能源和原材料投入占钢铁制造成本的大头，而中国在能源和原材料方面并无比较优势，但过去15年全球新增的钢铁产能中，中国占了四分之三。

报告估计，中国目前钢铁年产能超过14亿公吨，超过美国、日本、欧洲和俄罗斯总和。

中国近期设定目标，计划未来五年减少1-1.5亿吨过剩钢铁产能。美国钢铁协会则呼吁美国官员向中国施压，要求中国削减逾4亿吨钢铁产能。该协会估计2015年美国钢铁制造业减少了约1.2万个就业岗位。

美国贸易代表办公室称，中国的铝产量在2011至2015年间增加一倍，且继续增加。

“（中国）政府通过能源补贴等方式支持新建大型设施。中国的铝产能过剩导致全球铝价大幅下滑，殃及美国工厂和工人。”（完）