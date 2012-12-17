更正-中美贸易: 美国将就贸易问题向中国施压,中国关注其"财政悬崖"

(更正:因译文有误,内文最后一段应为"商业秘密",非"贸易秘密",另修改文内部分措辞)

* 中国是美国最大的债权国

* 奥巴马与共和党预算之争仍无结果

* 中国领导层调整为改革铺路

路透华盛顿12月16日 - 美国本周将向中国高层施压,要求就持续已久的贸易问题采取行动,而美国正面临财政难题之际,其也可能会招致中国对其财政政策的责难.

中国国务院副总理王岐山带领的中国代表团周二和周三将在华盛顿与美国贸易代表柯克、美国商务部代理部长Rebecca Blank以及美国农业部长威尔萨克(Thomas Vilsack)举行会谈.

"我认为不会有根本性改变,但我认为会在一些具体的问题上取得切实进展,"美中贸易全国委员会会长傅强恩(John Frisbie)表示."中国无疑会优先讨论与美国的关系,他们也将讨论国内的经济改革,这些改革可能会涉及到与美国企业相关的一些问题."

柯克及其同事曾表示,他们要求中国放弃对美国家畜产品及农产品的限制,以及加强对盗版和仿造美国产品行为的打击,减轻对美国企业施压的技术转让压力.

王岐山料传达北京的强烈意愿,希望华府达成协议以避免"财政悬崖".由于中国是美国最大的债权国,其非常希望华府管控好自身的预算.

中国官员料还就其他一系列问题施压,包括美国对中国出口商品采取的反倾销举措,限制中国进口美国高科技产品,中国在美国投资经常遭遇的巨大政治阻力等问题.

**过渡时期**

一年一度的中美商贸联委会(JCCT)会议的召开正值两国政府换届之际.

奥巴马在其第二个任期中料组建一个新的经济团队.中国国家副主席习近平11月接任中国共产党总书记,且将于明年3月两会接任国家主席一职.

对可能出现实质进展保持乐观的理由之一,是习近平上周的广东之行.他当时重申了邓小平20年前南巡时提出的推进市场改革,加强法律保障的内容.

即将卸任国家主席的胡锦涛执政的的10年间,被认为自由市场经济有所减弱.傅强恩称,在这种背景下,本周中美商贸联委会会议可能标志着美中关系进入习近平时代,但中国新的领导层会进行多大程度的改革,仍存在诸多的不确定性.

王岐山被视为是一个倡导改革的人,但他最近被提升为中纪委书记,将不再主管经济工作,转而主抓反腐败.

一名匿名的美国商界官员表示,预期在令美方困扰的中国"本土创新"政策上会有所进展,该政策要求想在中国做生意的美国企业,需要将相关技术转移给中方合作伙伴.