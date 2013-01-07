全球贸易: 美国决定对中国和奥地利的食品添加剂征收初步关税

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透华盛顿1月4日 - 美国商务部周五称,初步决定对进口自中国和奥地利的食品添加剂和增稠剂原料征收最高154%的初步关税,以抵消这些商品不公平的低价.
此项裁决是亚特兰大家族企业CP Kelco的胜利.该公司去年请求对进口自中国和奥地利的黄原胶征收反倾销税.商务部初步决定对进口自奥地利的该种商品征收17.18%的关税,对进口自中国的该种商品征收21.69-154.07%的关税.
商务部将在5月公布最终税率决定.(完) (编译 侯向明; 审校 高琦)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。