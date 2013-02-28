中美贸易: 美国决定对中国胶合板初步征收最高27%的反补贴税

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透华盛顿2月27日 - 美国商务部周三表示,决定对进口自中国的价值数亿美元胶合板初步征收最高27%的关税.
此举标志着美国北卡罗来纳州、纽约州和俄勒冈州胶合板制造商的胜利.去年这些制造商申请进口救济.
美国硬木胶合板公平贸易联盟指控称,中国制造商和出口商在美国以低于市场公平价298%-322%的价格在美国"倾销"胶合板.
他们亦指控中国政府补贴国内企业,要求当局对进口自中国的胶合板征收反补贴税.
美国商务部周三做出的初步决定,仅针对此案的反补贴部分.到4月末美国商务部将公布征收反倾销税的初步决定.关于反补贴和反倾销税的最终决定预计将在7月做出.
2011年,美国从中国总共进口了约6.17亿美元的硬木和装饰用胶合板,较2010年的6.35亿美元有所下降.胶合板用于制造柜橱、铺设地板及其它家庭用途.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 程琳)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。