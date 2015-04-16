中国经济减速无益于任何一方 将继续加强与中国的经济合作--美国商务部长

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海4月15日 - 美国商务部长潘妮·普利茨克（Penny Pritzker）周三称，中国经济减速无益于任何一方，但这不会影响美国加强与中国进行经济合作的努力。中国2015年一季度国内生产总值（GDP）同比增长7%，增速创出六年新低。
普利茨克率领由20多家美国企业组成的贸易考察团访问中国。她向记者表示，她认为在GDP增速降低的“新常态”里，中国领导层看到了投资于长期可持续经济增长的机会。
“中国经济如今增速降低这一事实对谁都没有好处。但这并未改变我们与中国的合作，因为我们与中国的合作以及美国企业与中国的合作都是长期的，”她向记者说道。
“随着中国正在适应新的情势，中国有机会转换商业经营的方式，这一点我们已从中国领导层那里获知。”
普利茨克带队的贸易考察团将访问中国的三个城市，主要聚焦于绿色科技。她此行正值中美在太阳能设备与其它高科技设备等问题发生贸易摩擦之际。
《华尔街日报》周二援引未具名消息人士称，中国总理李克强已敦促普利茨克以及其他访华美国官员取消美国对华高科技产品的出口限制，否则中国将从俄罗斯或者其他国家寻求替代品。
普利茨克称，美国商务部工业安全局今年2月决定禁止向四家中国企业出口特定产品，是因这四家中国企业涉嫌生产用于“核爆活动”的超级计算机。
“禁止向中国等大部分国家出口用于核爆活动的产品，是美国的一项长期政策。列入该名单的企业仍然可以申请这些产品的出口许可证，且他们可以申诉，”被问及该报道时普利茨克向记者表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。