中国经济减速无益于任何一方 将继续加强与中国的经济合作--美国商务部长

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海4月15日 - 美国商务部长潘妮·普利茨克（Penny Pritzker）周三称，中国经济减速无益于任何一方，但这不会影响美国加强与中国进行经济合作的努力。中国2015年一季度国内生产总值（GDP）同比增长7%，增速创出六年新低。

普利茨克率领由20多家美国企业组成的贸易考察团访问中国。她向记者表示，她认为在GDP增速降低的“新常态”里，中国领导层看到了投资于长期可持续经济增长的机会。

“中国经济如今增速降低这一事实对谁都没有好处。但这并未改变我们与中国的合作，因为我们与中国的合作以及美国企业与中国的合作都是长期的，”她向记者说道。

“随着中国正在适应新的情势，中国有机会转换商业经营的方式，这一点我们已从中国领导层那里获知。”

普利茨克带队的贸易考察团将访问中国的三个城市，主要聚焦于绿色科技。她此行正值中美在太阳能设备与其它高科技设备等问题发生贸易摩擦之际。

《华尔街日报》周二援引未具名消息人士称，中国总理李克强已敦促普利茨克以及其他访华美国官员取消美国对华高科技产品的出口限制，否则中国将从俄罗斯或者其他国家寻求替代品。

普利茨克称，美国商务部工业安全局今年2月决定禁止向四家中国企业出口特定产品，是因这四家中国企业涉嫌生产用于“核爆活动”的超级计算机。

“禁止向中国等大部分国家出口用于核爆活动的产品，是美国的一项长期政策。列入该名单的企业仍然可以申请这些产品的出口许可证，且他们可以申诉，”被问及该报道时普利茨克向记者表示。（完）