标题新闻：美国贸易代表办公室就中国对九种关键金属和矿产品征收关税提起挑战，称违反WTO规定

中国汇市：路透测算的人民币汇率三个指数续微跌，CFETS指数跌至94.63

路透上海1月17日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二较上日微跌0.02%至94.63；SDR篮子指数微跌至95.73，BIS篮子指数微跌至96.04 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.21%，SDR篮子指数升0.25%，BIS指数跌0.21% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8992 -118 欧元 7.3216 36 日圆 6.0549 -216 港元 0.8896 -14.9 英