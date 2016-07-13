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亚洲 | 2016年 7月 13日 星期三 21:58 BJT

标题新闻：美国贸易代表办公室就中国对九种关键金属和矿产品征收关税提起挑战，称违反WTO规定

WTO:世界贸易组织

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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