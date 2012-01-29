美国政府敦促国会立法 支持打击中国补贴

蒙古经济面临困境 与IMF等有关方就55亿美元经济纾困计划达成一致
路透乌兰巴托2月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周日发表声明称，蒙古已经与该基金组织以及其他合作方就55亿美元经济稳定计划达成一致。
路透华盛顿1月27日电（记者 Doug Palmer）--奥巴马政府敦促国会迅速通过相关立法，支持商务部向“非市场经济国家”徵收反补贴税。
近期一项法庭裁决，剥夺了商务部前述权力，奥巴马政府希望国会通过立法推翻此项裁决。
美国贸易代表柯克和商务部长布赖森在给议员的信函中称，“此事十万火急”。这封信函日期为1月18日，路透周五获悉。
他们在信中表示，若不通过相关立法，商务部可能得撤销并否决新的反补贴税，这影响到来自中国和越南价值47亿美元的商品。
反补贴税涵盖来自中国的钢铁、铝、纸、化学品等，以及来自越南的塑料购物袋。
共和党总统候选人批评奥巴马在中美贸易问题上立场不够强硬。奥巴马本周表示，将成立一个新的贸易执法部门，打击不公平贸易。
去年12月19日，美国联邦巡回上诉法院做出裁决，称在非市场经济条件下的政府财政援助不能够被认为是补贴，这剥夺了商务部向“非市场经济国家”徵收反补贴税的权力。此项裁决本应於2月2日起生效，後来被推迟至3月5日。
“我们还有一个多月的时间，来改变法庭裁决带来的灾难性局面。若国会不作为，会给逾80家美国企业和38个州数以万计的制造业工人带来风险。”众议院贸易委员会重要成员--民主党议员莱文（Sander Levin）表示。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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