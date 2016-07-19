版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 20日 星期三 00:53 BJT

重发-标题新闻：美贸易代表称将向WTO投诉中国原材料出口限制的范围扩大至铬，锑，铟，氧化镁，滑石和锡

(重发以修正措辞。) WTO为世界贸易组织

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐