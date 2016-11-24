中国寻求市场经济地位 美商务部长称改变标准时机不成熟

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透华盛顿11月23日 - 美国商务部长普里茨克周三称，美国改变中国是否已取得市场经济地位的评估方式的时机尚不成熟，而且也没有要求美国调整反倾销税计算方法的国际贸易规则。
中国到12月将迎来加入世界贸易组织(WTO)十五周年，该国寻求届时外界全面承认其市场经济地位，这能大幅降低中国商品在全球被征收的反倾销税。
但普里茨克称，市场经济评估严格遵照法律规定的六项标准。虽然她与中国同僚讨论了这个问题，但她在记者会上称：“现在改变规则的时机并不成熟。”(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。
路透北京1月13日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）国家知识产权保护和运用规划，目标到2020年知识产权密集型产业占GDP比重明显提高，成为经济增长新动能，知识产权重要领域和关键环节的改革取得决定性成果。
路透北京1月13日 - 美国周四就中国原铝（电解铝）提供补贴提起世贸组织（WTO）争端解决机制下的磋商请求。对此，中国商务部周五称，中国铝业市场是高度竞争与市场化的行业，相关贷款和购买原材料均已充分市场化和商业化，不存在美国所指称的补贴问题。