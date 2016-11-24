中国寻求市场经济地位 美商务部长称改变标准时机不成熟

路透华盛顿11月23日 - 美国商务部长普里茨克周三称，美国改变中国是否已取得市场经济地位的评估方式的时机尚不成熟，而且也没有要求美国调整反倾销税计算方法的国际贸易规则。

中国到12月将迎来加入世界贸易组织(WTO)十五周年，该国寻求届时外界全面承认其市场经济地位，这能大幅降低中国商品在全球被征收的反倾销税。

但普里茨克称，市场经济评估严格遵照法律规定的六项标准。虽然她与中国同僚讨论了这个问题，但她在记者会上称：“现在改变规则的时机并不成熟。”(完)