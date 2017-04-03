中方回应美国贸易行政令 称美方贸易命令应尊重国际规则

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
中国商务部一位未具名发言人周六发表讲话时称，美方的贸易执法措施应按照公认的国际贸易规则办事，两国之间的任何分歧应妥善解决。
该发言人在发言中称，“中方愿与美方在平等互利、合作共赢基础上，加强对话合作，妥善处理分歧。”商务部网站公布了这一发言。
特朗普上周五签署了两项行政命令，旨在调查可能的导致美国巨额贸易逆差的贸易滥用，并防止进口关税避税。
特朗普将在他位于佛罗里达的马阿拉歌(Mar-a-Lago)庄园会见中国国家主席习近平。预计届时贸易以及朝鲜和南海问题将成为会谈的核心议题。
一直对中美贸易问题采取强硬立场的特朗普上周发表推文称，中美两国领导人会晤“将是非常艰巨的”，他提到美国的巨大贸易逆差和工作岗位流失。
中国仍认为，中美两国贸易失衡主要是两国经济结构和发展阶段的不同所造成的。(完)
(编译 王颖；审校 戴素萍)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。