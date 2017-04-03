中方回应美国贸易行政令 称美方贸易命令应尊重国际规则

路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。

中国商务部一位未具名发言人周六发表讲话时称，美方的贸易执法措施应按照公认的国际贸易规则办事，两国之间的任何分歧应妥善解决。

该发言人在发言中称，“中方愿与美方在平等互利、合作共赢基础上，加强对话合作，妥善处理分歧。”商务部网站公布了这一发言。

特朗普上周五签署了两项行政命令，旨在调查可能的导致美国巨额贸易逆差的贸易滥用，并防止进口关税避税。

特朗普将在他位于佛罗里达的马阿拉歌(Mar-a-Lago)庄园会见中国国家主席习近平。预计届时贸易以及朝鲜和南海问题将成为会谈的核心议题。

一直对中美贸易问题采取强硬立场的特朗普上周发表推文称，中美两国领导人会晤“将是非常艰巨的”，他提到美国的巨大贸易逆差和工作岗位流失。

中国仍认为，中美两国贸易失衡主要是两国经济结构和发展阶段的不同所造成的。(完)